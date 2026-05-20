Il caso di spionaggio nella seconda divisione del calcio inglese

Nel calcio inglese, è emerso un caso di spionaggio che coinvolge il club di seconda divisione. Il Southampton non parteciperà alla finale dei playoff di Championship a causa di un episodio che ha visto il club coinvolto in attività di ripresa non autorizzata. La squadra è stata esclusa dalle fasi decisive della competizione dopo che sono stati scoperti filmati realizzati durante le sessioni di allenamento senza permesso. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

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Il Southampton è stato escluso dalla finale dei playoff di Championship per aver filmato gli allenamenti di altre tre squadre La squadra maschile del Southampton è stata esclusa dalla finale dei playoff di Championship, la seconda serie del calcio inglese, per aver spiato gli allenamenti di alcune avversarie. Il Southampton avrebbe dovuto giocare il 23 maggio contro l’Hull City la partita decisiva per la promozione in Premier League. L’Hull City giocherà invece contro il Middlesbrough, la squadra che il Southampton aveva eliminato al precedente turno dei playoff. Il Southampton ha ammesso infatti di aver filmato, durante questa stagione, gli allenamenti di Oxford United, Ipswich Town e Middlesbrough, violando così il regolamento della English Football League (EFL), l’organizzazione che gestisce la Championship. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Il caso di spionaggio nella seconda divisione del calcio inglese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Leicester retrocede nella terza divisione inglese dieci anni dopo aver vinto la Premier LeagueDopo l'ultimo pareggio il Leicester è sceso in League One, la terza divisione del calcio inglese. Atletica, altro caso di spionaggio: cimice nella stanza del segretario Fidal. Arriva la poliziaDopo il caso del fratello di Tortu, Giacomo, sotto inchiesta per aver fatto controllare Marcell Jacobs, un altro caso di spionaggio scuote la Fidal. Clamoroso verdetto in Inghilterra: il Southampton è stato ufficialmente escluso dai playoff di Championship La sanzione è scattata in seguito alla scoperta di un caso di spionaggio un analista è stato sorpreso a spiare una sessione di allenamento a porte chius x.com Libri di storia che si leggono come thriller/romanzi di spionaggio. reddit Caso Equalize a Milano, indagate venti società: trascinate dai dirigenti che hanno commissionato lo spionaggioInformazioni di garanzia da Luxottica a Barilla, da Erg a Heineken: le società nei guai in base alla legge sulla responsabilità amministrativa per i reati commessi dai propri dirigenti nell’interesse ... milano.corriere.it Caso di spionaggio nei playoff per la Premier: il Middlesbrough chiede la squalifica del SouthamptonUn caso di spionaggio sta creando scompiglio nella corsa all’ultima promozione in Premier League. La finale playoff è a rischio rinvio. calcioefinanza.it