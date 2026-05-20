Il caso bilanci e Corte dei Conti | Fa paura l’emergere delle verità Giurlani dovrebbe dimettersi
Un nuovo fronte si apre nel dibattito pubblico legato ai bilanci e alla Corte dei Conti, con alcune dichiarazioni che attirano l’attenzione. Un rappresentante di un gruppo civico locale ha commentato la diffusione di opinioni sui social, affermando che spesso vengono interpretate come sentimenti condivisi da molti, anche se sono espressione di poche persone. Nel frattempo, si sono sollevate questioni sulla trasparenza e sulla gestione delle questioni finanziarie pubbliche, alimentando discussioni sul ruolo dei responsabili politici coinvolti.
Il coordinatore di ’Pescia è di Tutti’, Salvatore Leggio, interviene a nome del direttivo del gruppo civico: "Nella bolla social – spiega – è facile far passare l’opinione di poche persone come se rappresentasse il sentimento prevalente". A causa di questo, denuncia, "ci troviamo a leggere richieste di dimissioni rivolte all’attuale amministrazione", che alcuni considerano colpevole di aver sollecitato la Corte dei Conti ad accertare le responsabilità sulla situazione del bilancio comunale. "L’emergere della verità e delle responsabilità fa paura a qualcuno – considera – bisogna fermare chi ha la colpa di raccontare ai cittadini come stanno realmente le cose". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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