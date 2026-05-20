Dal 2022 al 2025, le strutture detentive hanno limitato le interazioni con l’esterno e hanno ridotto i contatti tra i detenuti. Durante questo periodo, sono stati adottati provvedimenti restrittivi che hanno ridotto le visite, le attività e le comunicazioni con l’esterno. La chiusura riguarda sia le porte delle strutture sia le dinamiche interne, con un aumento delle misure di isolamento e di controllo. Questi cambiamenti sono stati documentati attraverso dati ufficiali e rapporti delle autorità competenti.

Firenze, 20 maggio 2026 – “Dal 2022 al 2025 il carcere si è chiuso al mondo esterno e si è chiuso al proprio interno. In sintesi si sono moltiplicati gli istituti dove i detenuti trascorrono quasi tutta la giornata in celle affollate e malmesse, sempre più persone sono messe in isolamento e sorveglianza particolare, la società esterna è ostacolata all’ingresso in istituto”. Lo ha detto l’associazione Antigone presentando a Roma, ieri, il suo ultimo rapporto sulla condizione detentiva in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il carcere è sempre più chiuso

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