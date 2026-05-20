Il canile Dog Center di Sant' Ilario dello Ionio torna sotto sequestro

Il canile Dog Center di Sant'Ilario dello Ionio è stato nuovamente sottoposto a sequestro in seguito a una decisione della Corte di Cassazione. La struttura era al centro di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto diverse fasi processuali e ha attirato l’attenzione anche a livello nazionale. La pronuncia della Cassazione ha portato alla misura cautelare, che riguarda la gestione e la proprietà dell’area. La notizia si inserisce in un quadro di continui sviluppi giudiziari legati alla vicenda.

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