Il canile Dog Center di Sant' Ilario dello Ionio torna sotto sequestro
Il canile Dog Center di Sant'Ilario dello Ionio è stato nuovamente sottoposto a sequestro in seguito a una decisione della Corte di Cassazione. La struttura era al centro di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto diverse fasi processuali e ha attirato l’attenzione anche a livello nazionale. La pronuncia della Cassazione ha portato alla misura cautelare, che riguarda la gestione e la proprietà dell’area. La notizia si inserisce in un quadro di continui sviluppi giudiziari legati alla vicenda.
Torna sotto sequestro, in conseguenza della pronuncia di Cassazione, il canile Dog Center di Sant'Ilario dello Ionio, al centro di una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto anche risonanza nazionale. Condannato in primo grado dal tribunale a 5 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamento e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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