Il Cammino che genera valore Il futuro della Via Francigena nel convegno internazionale
Da domani a sabato, Altopascio ospiterà un convegno internazionale dedicato alla Via Francigena. L'evento si svolge nella cittadina toscana e attirerà partecipanti provenienti da diversi Paesi. Durante le giornate sono previsti incontri e discussioni incentrate sul ruolo del percorso storico nel promuovere il turismo e la valorizzazione del territorio. La manifestazione si concentra anche sulle iniziative per migliorare i servizi lungo il tratto italiano della via. La conferenza si terrà presso strutture locali e coinvolgerà rappresentanti di enti pubblici e privati.
ALTOPASCIO Da domani a sabato Altopascio diventerà ancora di più casa della Via Francigena ospitando per la prima volta nella storia della cittadina del Tau l’ Assemblea Generale 2026 di AEVF – Associazione Europea delle Vie Francigene, un appuntamento di rilievo istituzionale inserito nel programma delle celebrazioni per il 25° anniversario dell’Associazione. Per tre giorni Altopascio accoglierà una platea internazionale, avendo sul proprio territorio gli amministratori locali, i rappresentanti istituzionali, le associazioni e gli operatori culturali europei e italiani operanti sui territori attraversati dalla Via Francigena, confermando il ruolo di AEVF come rete di riferimento per il dialogo e la cooperazione internazionale lungo l’itinerario, capace di riunire, a oggi, 253 enti locali e 99 associazioni amiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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