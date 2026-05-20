Il Cammino che genera valore Il futuro della Via Francigena nel convegno internazionale

Da domani a sabato, Altopascio ospiterà un convegno internazionale dedicato alla Via Francigena. L'evento si svolge nella cittadina toscana e attirerà partecipanti provenienti da diversi Paesi. Durante le giornate sono previsti incontri e discussioni incentrate sul ruolo del percorso storico nel promuovere il turismo e la valorizzazione del territorio. La manifestazione si concentra anche sulle iniziative per migliorare i servizi lungo il tratto italiano della via. La conferenza si terrà presso strutture locali e coinvolgerà rappresentanti di enti pubblici e privati.

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