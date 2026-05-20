Il camarín della Vergine di Málaga | un viaggio barocco tra morte e salvezza

Nel quartiere della Victoria a Málaga si trova un edificio barocco poco noto, situato nel cuore antico della città. Si tratta di un camarín dedicato alla Vergine, caratterizzato da dettagli architettonici elaborati e decorazioni religiose. La struttura si distingue per la sua posizione tra le strade storiche e per la sua architettura ricca di elementi ornamentali. Questa costruzione rappresenta un esempio significativo dell’arte barocca spagnola, inserendosi in un contesto urbano ricco di storia e tradizione religiosa.

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Nel cuore antico di Málaga, nascosta tra le strade del quartiere della Victoria, sorge una delle architetture più straordinarie e meno conosciute dell’intera Spagna barocca. Non è un palazzo, né una cattedrale dalla facciata scenografica. È qualcosa di più intimo e al tempo stesso cosmico: il camarín-torre del Santuario de la Victoria, uno spazio dove la pietra, la luce e il silenzio si fondono in un racconto mistico senza pari, capace di parlare all’anima del visitatore laico tanto quanto a quella del fedele più devoto. Dal campo di Ferdinando il Cattolico alla basilica minore. La storia di questo luogo affonda le radici nella Reconquista. Era il 1487 quando le truppe di Ferdinando il Cattolico accamparono nei pressi di Málaga, allora porto strategico del regno moresco. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il camarín della Vergine di Málaga: un viaggio barocco tra morte e salvezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena: tra arte e sacro, un viaggio tra le immagini della Vergine? Cosa scoprirai Dove si nascondono le immagini della Vergine nel centro di Modena? Come ha fatto la chiesa di San Domenico a rinascere dopo il... Un viaggio nell'universo del Barocco tra arte e scienza, in città il focus sulla figura di Galileo GalileiCosa provarono gli uomini del Seicento quando, per la prima volta, videro la Luna non più come una sfera perfetta, ma come un mondo fatto di valli e... Oroscopo della Smorfia di oggi 30 gennaio, Vergine e il vino buono per nuove relazioniL'oroscopo di oggi per la Vergine si tinge del calore conviviale evocato dal numero 45 della Smorfia napoletana: ’o vino bbuono. Questo simbolo da tradizione partenopea, ricorda la gioia di ... it.blastingnews.com Oroscopo dei tarocchi di maggio, Vergine e il MagoL'oroscopo del mese di maggio per la Vergine si tinge di magia grazie alla presenza dell'Arcano maggiore più enigmatico: il Mago. Questa carta rappresenta abilità e iniziativa, sottolineando un ... it.blastingnews.com