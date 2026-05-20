Il business che non muore mai | i big delle pompe funebri a Udine

Da udinetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le aziende di onoranze funebri a Udine operano in un settore che mantiene costante la richiesta di servizi, indipendentemente dalle condizioni economiche. Dal 2015, in Italia, si registrano circa 620mila a 660mila decessi all’anno, con un aumento superiore alle 700mila unità tra il 2020 e il 2022. Questo andamento si riflette anche nel mercato locale, dove le imprese di questo settore continuano a svolgere un ruolo essenziale, garantendo un’attività che sembra inalterabile nel tempo.

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C’è un business che difficilmente conosce la crisi. Le aziende di onoranze funebri, infatti, possono contare su una domanda costante di “clienti”: dal 2015 a oggi, in Italia, sono morte tra le 620mila e le 660mila persone all’anno, con un superamento delle 700mila unità tra il 2020 e il 2022, a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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