Il business che non muore mai | i big delle pompe funebri a Udine

Le aziende di onoranze funebri a Udine operano in un settore che mantiene costante la richiesta di servizi, indipendentemente dalle condizioni economiche. Dal 2015, in Italia, si registrano circa 620mila a 660mila decessi all’anno, con un aumento superiore alle 700mila unità tra il 2020 e il 2022. Questo andamento si riflette anche nel mercato locale, dove le imprese di questo settore continuano a svolgere un ruolo essenziale, garantendo un’attività che sembra inalterabile nel tempo.

C’è un business che difficilmente conosce la crisi. Le aziende di onoranze funebri, infatti, possono contare su una domanda costante di “clienti”: dal 2015 a oggi, in Italia, sono morte tra le 620mila e le 660mila persone all’anno, con un superamento delle 700mila unità tra il 2020 e il 2022, a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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When Death Became a Business — Victorian Funeral Industry Exposed

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