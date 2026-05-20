Il bulgur è un cereale integrale ottenuto dal grano duro che viene precotto essiccato e poi spezzato in piccoli granuli

Il bulgur è un cereale integrale prodotto dal grano duro, che subisce un processo di precottura e successiva essiccazione prima di essere spezzato in piccoli granuli. Questo metodo di lavorazione permette di ridurre i tempi di cottura e di mantenere intatte le caratteristiche nutrizionali del grano. È spesso utilizzato nelle cucine mediterranee e mediorientali, dove viene impiegato in insalate, zuppe e piatti a base di cereali. La sua consistenza è compatta e leggermente fibrosa.

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. È un ingrediente tipico della cucina mediorientale, ma oggi è sempre più diffuso anche nell’alimentazione mediterranea grazie alla sua praticità e al buon profilo nutrizionale. Dal punto di vista del benessere, il bulgur è apprezzato soprattutto per l’elevato contenuto di fibre, che aiutano la funzionalità intestinale e contribuiscono a una maggiore sensazione di sazietà, utile anche nei percorsi di controllo del peso. Fornisce inoltre carboidrati a rilascio relativamente lento, con un indice glicemico medio-basso, e apporta micronutrienti importanti come magnesio, ferro e vitamine del gruppo B, utili al metabolismo energetico. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il bulgur è un cereale integrale ottenuto dal grano duro che viene precotto, essiccato e poi spezzato in piccoli granuli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Youll Be Shocked What Happens When You Eat These 10 Whole Grains Daily Sullo stesso argomento Bulgur, il cereale che aiuta a perdere peso: combatte il colesterolo cattivo e fa bene al cervelloIl bulgur è un cereale dalle origini orientali si caratterizza per la sua granella dorata costituita dai grani macinati. Grano duro: arriva il listino nazionale, ecco come cambiano i prezziLa Commissione Unica Nazionale ha varato la prima quotazione nazionale del grano duro in Italia, un provvedimento del Ministero dell’Agricoltura e... Bulgur, un alimento importante per la salute degli over 60 anniIl bulgur è un alimento noto fin dall'antichità per le sue innumerevoli proprietà benefiche. Si tratta d un cereale integrale molto simile, per la consistenza granulosa, al cous cous. Ricchissimo di ... ilgiornale.it Bulgur: proprietà, valori nutrizionali, calorie, usi e dove trovarloNell’aspetto il bulgur può ricordare il cous cous ma i chicchi del bulgur sono più grandi. Il cous cous viene preparato con la semola di grano duro mentre per il bulgur si utilizza il chicco di grano ... greenme.it