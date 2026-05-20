Il biglietto da visita della città ha cambiato volto | ultimati i dieci maxi cantieri da 10 milioni

La città ha visto completare dieci grandi cantieri, con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro. Questi lavori hanno riguardato diversi settori, tra cui opere di edilizia, infrastrutture ciclabili, sistemazioni di marciapiedi, aree verdi, interventi su monumenti storici e l’apertura di nuovi spazi culturali. I lavori sono stati conclusi recentemente, e rappresentano una significativa operazione di riqualificazione urbana. La realizzazione di questi progetti ha modificato l’aspetto e la funzionalità di alcune zone della città.

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