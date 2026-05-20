Il biglietto da visita della città ha cambiato volto | ultimati i dieci maxi cantieri da 10 milioni
La città ha visto completare dieci grandi cantieri, con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro. Questi lavori hanno riguardato diversi settori, tra cui opere di edilizia, infrastrutture ciclabili, sistemazioni di marciapiedi, aree verdi, interventi su monumenti storici e l’apertura di nuovi spazi culturali. I lavori sono stati conclusi recentemente, e rappresentano una significativa operazione di riqualificazione urbana. La realizzazione di questi progetti ha modificato l’aspetto e la funzionalità di alcune zone della città.
Circa 10 milioni di euro per dieci cantieri già conclusi tra opere di natura edilizia, infrastrutture ciclabili, marciapiedi, aree verdi, monumenti storici e nuovi spazi culturali. Un piano di restyling, messa in sicurezza e riqualificazione che, nonostante l’emergenza coronavirus e le priorità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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