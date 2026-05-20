Il bar brianzolo che ama i cani e che aiuta quelli in difficoltà con un aperitivo

Un bar nella provincia di Monza e della Brianza è conosciuto per la sua accoglienza verso i cani e per aver avviato iniziative di supporto agli animali in difficoltà. Il gestore del locale ha deciso di coinvolgere i clienti in attività di beneficenza, utilizzando anche momenti di socializzazione come gli aperitivi. Tra le sue passioni spicca l’amore per i cani, in particolare per una cagnolina di proprietà, che ha anche una pagina social dedicata.

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