Il bar brianzolo che ama i cani e che aiuta quelli in difficoltà con un aperitivo
Un bar nella provincia di Monza e della Brianza è conosciuto per la sua accoglienza verso i cani e per aver avviato iniziative di supporto agli animali in difficoltà. Il gestore del locale ha deciso di coinvolgere i clienti in attività di beneficenza, utilizzando anche momenti di socializzazione come gli aperitivi. Tra le sue passioni spicca l’amore per i cani, in particolare per una cagnolina di proprietà, che ha anche una pagina social dedicata.
I cani sono la sua passione e nel suo bar sono sempre i benvenuti. Ma Salvatore Bongiovanni (bar e gestore dello Shaker ha deciso di andare oltre: perché non trasformare il suo lavoro in un mezzo per aiutare i cani più sfortunati? Non tutti sono come la sua Lucy (che ha persino una pagina social). 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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