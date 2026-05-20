Il 20esimo Gran Premio Città di Forlì inaugura il Trofeo Superpistard 2026 | ecco i leader di classifica

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì pomeriggio, il Velodromo “Glauco Servadei” di Forlì ha ospitato il 20esimo Gran Premio Città di Forlì, che ha segnato anche l’inizio del Trofeo Superpistard 2026. Si tratta di un evento che ha visto partecipare numerosi atleti, con alcune classifiche di leader già definite dopo le prime gare. La competizione ha coinvolto diverse categorie e ha attirato pubblico e appassionati di ciclismo su pista. La manifestazione si è svolta secondo il programma previsto, senza particolari incidenti.

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Il Velodromo “Glauco Servadei” di Forlì ha ospitato martedì pomeriggio il 20esimo Gran Premio Città di Forlì, valido anche come prima prova del Trofeo Superpistard 2026. Le gare hanno preso il via alle 15,30, aprendo ufficialmente la nuova stagione del circuito su pista con un ricco programma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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