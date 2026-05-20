Il 20esimo Gran Premio Città di Forlì inaugura il Trofeo Superpistard 2026 | ecco i leader di classifica

Martedì pomeriggio, il Velodromo “Glauco Servadei” di Forlì ha ospitato il 20esimo Gran Premio Città di Forlì, che ha segnato anche l’inizio del Trofeo Superpistard 2026. Si tratta di un evento che ha visto partecipare numerosi atleti, con alcune classifiche di leader già definite dopo le prime gare. La competizione ha coinvolto diverse categorie e ha attirato pubblico e appassionati di ciclismo su pista. La manifestazione si è svolta secondo il programma previsto, senza particolari incidenti.

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