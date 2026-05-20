Il 20esimo Gran Premio Città di Forlì inaugura il Trofeo Superpistard 2026 | ecco i leader di classifica
Martedì pomeriggio, il Velodromo “Glauco Servadei” di Forlì ha ospitato il 20esimo Gran Premio Città di Forlì, che ha segnato anche l’inizio del Trofeo Superpistard 2026. Si tratta di un evento che ha visto partecipare numerosi atleti, con alcune classifiche di leader già definite dopo le prime gare. La competizione ha coinvolto diverse categorie e ha attirato pubblico e appassionati di ciclismo su pista. La manifestazione si è svolta secondo il programma previsto, senza particolari incidenti.
Il Velodromo “Glauco Servadei” di Forlì ha ospitato martedì pomeriggio il 20esimo Gran Premio Città di Forlì, valido anche come prima prova del Trofeo Superpistard 2026. Le gare hanno preso il via alle 15,30, aprendo ufficialmente la nuova stagione del circuito su pista con un ricco programma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Attorno al Gran Premio Gran Premio di Bari 2026ATTORNO AL GRAN PREMIO DI BARI: Tutti gli eventi collaterali 23-26 Aprile Dal 23 al 26 aprile in occasione del Gran Premio di Bari la città ospita un...
Leggi anche: Torna il Trofeo Superpistard, i giovani ciclisti pronti a darsi battaglia al velodromo: svelate le maglie ufficiali
#savethedate Giovedì 23 pv alle ore 17 Simonelli Group di Belforte del Chienti - MC , vincitore del Premio Pannaggi 2025, doner facebook