Iacovacci | Ridicolo trasformare rapporti umani in un caso politico
Un commento diffuso tra alcuni commentatori riguarda la recente pubblicazione di un articolo che descrive una fotografia privata, con l’accusa che sia stato utilizzato per fini politici. La persona coinvolta ha espresso disappunto, definendo la scelta di trasformare un’immagine privata in un elemento di polemica politica come qualcosa di “ridicolo”. La critica si basa sulla percezione che l’uso di questa immagine sembri orientato a creare un collegamento con tematiche politiche, senza che ci siano elementi concreti a sostegno di questa interpretazione.
Tempo di lettura: 3 minuti “Leggo con amarezza — ma senza sorpresa — l’articolo pubblicato nelle ultime ore, costruito con il chiaro intento di trasformare una fotografia privata in uno strumento di insinuazione politica”. E’ quello che scrive in una nota l’ex consigliere comunale del Partito Democratico Ettore Iacovacci, tirato in ballo da alcuni articoli per foto che lo ritraevano insieme ad un familiare dei fratelli Nicola e Pasquale Galdieri. “La disperazione politica di qualcuno non può però giustificare il tentativo di attribuire significati inesistenti a un momento che non ha alcuna natura elettorale, politica o istituzionale.Quella fotografia non racconta accordi, sostegni o dinamiche opache. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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