I sindaci | dura governare senza risorse
I sindaci si trovano a dover affrontare la gestione di comunità spesso prive di risorse finanziarie adeguate. Si definiscono come un punto di riferimento attivo, che contribuisce alla vita pubblica attraverso l’esperienza maturata sul territorio. Dopo aver svolto ruoli amministrativi e politici, continuano a mettere al servizio della comunità le competenze acquisite, anche in situazioni complesse. La loro presenza rappresenta un presidio importante, anche se le difficoltà economiche ostacolano frequentemente le attività di governo locale.
Si sentono una riserva, attiva, della Repubblica. L’avamposto che, dopo aver amministrato e fatto politica sul campo, mette a disposizione della comunità la propria esperienza per il futuro, anche a livelli di governo superiori. Mario Conte, sindaco di Treviso; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Franco Ianeselli, sindaco di Trento; Carlo Masci, sindaco di Pescara e Beppe Sala, sindaco di Milano, stimolati dal vicedirettore di Avvenire, Marco Ferrando, rivendicano il lavoro fatto alla guida delle rispettive comunità. A partire dalla madre di tutte le domande per un sindaco: si possono amministrare le città? «Si devono», risponde Sala, «consapevoli delle enormi difficoltà del presente, a partire dalla carenza di risorse. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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