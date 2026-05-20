I rendimenti dei titoli Usa a 30 anni volano ai massimi dalla crisi dei subprime | cosa c’è dietro

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni hanno raggiunto i livelli più alti dalla crisi dei subprime, segnando un aumento consistente. Questa crescita si verifica in un contesto in cui i mercati temono che lo shock energetico provocato dalla guerra in Iran possa portare a una nuova ondata di inflazione più duratura. I tassi di interesse a lungo termine sono in fase di rialzo, riflettendo le preoccupazioni degli investitori riguardo alle conseguenze di eventi geopolitici sul mercato finanziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a lunga scadenza continuano a salire: i mercati temono che lo choc energetico temporaneo causato dalla guerra in Iran sfoci in una nuova fase inflazionistica più persistente. Il Treasury trentennale ha toccato martedì il 5,18%, il massimo dal 2007, ai tempi della crisi finanziaria scatenata dai mutui subprime. Mentre il decennale è salito al 4,65%, contro livelli inferiori al 4% prima dell’escalation in Medio Oriente. Il movimento riflette una vendita generalizzata dei bond governativi a livello globale: quando gli investitori si aspettano più inflazione e tassi d’interesse elevati più a lungo, chiedono rendimenti più alti per detenere debito pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

i rendimenti dei titoli usa a 30 anni volano ai massimi dalla crisi dei subprime cosa c8217232 dietro
© Ilfattoquotidiano.it - I rendimenti dei titoli Usa a 30 anni volano ai massimi dalla crisi dei subprime: cosa c’è dietro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

US vs Rest: U.S. creates IPOs and billion-dollar exits. Other Markets face scarce and slow exits.

Video US vs Rest: U.S. creates IPOs and billion-dollar exits. Other Markets face scarce and slow exits.

Sullo stesso argomento

Cosa c’è dietro il crollo dei prezzi delle patate. Ma caffè e cacao volano sul mercato europeoRoma, 30 marzo 2026 – Ci sono materie prime dell’agroalimentare che risentono, più di altre, sia del cambiamento climatico, sia delle tensioni...

Spread Btp-Bund in calo a 74 punti base, rendimenti dei titoli italiani al 3,71%Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è nuovamente calato in apertura del 7 maggio, portandosi 10 punti sotto i livelli di inizio settimana.

usa i rendimenti dei titoliTreasury Usa, crolla la linea Maginot del 5%. Ora i mercati tremanoI titoli a lunga scadenza iniziano a far paura. Il rendimento dei Treasury statunitensi a 30 anni è tornato ai livelli del 2007 quando i timori di una Grande Recessione avevano spinto i rendimenti ai ... repubblica.it

usa i rendimenti dei titoliBorse oggi disilluse su Usa e Iran. Petrolio oltre 111 dollari, rendimenti dei titoli di Stato in rialzo con timori per i budget. Oggi G7. Caso SamsungMentre Trump continua a minacciare Teheran a caratteri cubitali sui suoi social, i mercati stanno perdendo le speranze di accordi. Asia in rosso. Occhi su Samsung: trattative in corso per scongiurare ... firstonline.info

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web