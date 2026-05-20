I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni hanno raggiunto i livelli più alti dalla crisi dei subprime, segnando un aumento consistente. Questa crescita si verifica in un contesto in cui i mercati temono che lo shock energetico provocato dalla guerra in Iran possa portare a una nuova ondata di inflazione più duratura. I tassi di interesse a lungo termine sono in fase di rialzo, riflettendo le preoccupazioni degli investitori riguardo alle conseguenze di eventi geopolitici sul mercato finanziario.

I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a lunga scadenza continuano a salire: i mercati temono che lo choc energetico temporaneo causato dalla guerra in Iran sfoci in una nuova fase inflazionistica più persistente. Il Treasury trentennale ha toccato martedì il 5,18%, il massimo dal 2007, ai tempi della crisi finanziaria scatenata dai mutui subprime. Mentre il decennale è salito al 4,65%, contro livelli inferiori al 4% prima dell’escalation in Medio Oriente. Il movimento riflette una vendita generalizzata dei bond governativi a livello globale: quando gli investitori si aspettano più inflazione e tassi d’interesse elevati più a lungo, chiedono rendimenti più alti per detenere debito pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I rendimenti dei titoli Usa a 30 anni volano ai massimi dalla crisi dei subprime: cosa c’è dietro

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US vs Rest: U.S. creates IPOs and billion-dollar exits. Other Markets face scarce and slow exits.

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