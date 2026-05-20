Oggi, 20 maggio 2026, la programmazione televisiva offre diversi spunti di intrattenimento. Su Rai 1 va in onda il film intitolato “Comandante”, mentre su Canale 5 si svolge l’evento musicale “Tim Battiti Live Spring”. Su Canale 20 è previsto la trasmissione del film “The Legend of Tarzan”. La giornata televisiva presenta una combinazione di cinema e musica, con diverse scelte per gli spettatori.

Guida ai programmi TV del 20 maggio 2026: “Comandante” su Rai 1, “Tim Battiti Live Spring” su Canale 5, “The Legend of Tarzan” su Canale 20. La prima serata del 20 maggio offre su Rai 1 Comandante, il film che racconta una pagina intensa della nostra storia. Rai 2 risponde con Mare Fuori, che torna con due episodi centrali e molto attesi della sesta stagione. Su Sky Cinema Collection arriva Interstellar, uno dei titoli più amati del catalogo di Christopher Nolan. Italia 1 punta sull’azione con La fredda luce del giorno, mentre Sky Cinema Action rilancia con Fast & Furious 9 per gli appassionati di motori e adrenalina. Non manca lo spazio per la commedia, con Belli Ciao su Sky Cinema Uno e Simpatici e antipatici su Cine 34. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 20 maggio 2026: film della serata e musica

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