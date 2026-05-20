Il Campo scuola degli Alpini quest’anno raggiunge i 1800 metri di altitudine, segnando un nuovo record rispetto alle edizioni precedenti. Per la prima volta, le attività si svolgeranno a questa quota, coinvolgendo i giovani partecipanti in un ambiente di montagna più elevato. La scelta di questa posizione permette di ampliare le possibilità di formazione e di esercitazioni, offrendo un’esperienza diversa rispetto alle annate passate. La struttura si prepara ad accogliere i piccoli Alpini in un contesto di montagna migliorato e più impegnativo.

Sale sempre più in alto il Campo scuola degli Alpini che quest’anno, per la prima volta, salirà ai 1.816 metri di Livigno. Da martedì 9 a domenica 14 giugno 180 fortunati ragazzini e ragazzine dalla quarta primaria alla seconda media potranno vivere 24 ore su 24 da vere "penne nere", in un clima di amicizia, di scoperta, ma anche di regole da rispettare e di valori da condividere. L’aggettivo fortunati è stato utilizzato a ragione, perché anche per questa edizione – la quinta, dopo l’esordio a Cino, l’anno di Rasin, in Valdidentro e gli ultimi due a Sondalo - il numero di richieste (soprattutto da parte di chi negli anni scorsi aveva già vissuto questa esperienza indimenticabile) ha superato di gran lunga il numero di posti a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I piccoli Alpini a quota 180

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