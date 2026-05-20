I pavoni di Punta Marina e l’idea del sindaco | Nel bosco realizzato per il rigassificatore

A Punta Marina, lungo il bosco realizzato per il rigassificatore, sono stati avvistati alcuni pavoni. La presenza di questi uccelli ha attirato l’attenzione tra i residenti e le autorità locali. Il sindaco ha commentato pubblicamente sulla questione, collegando la presenza dei pavoni alla zona dedicata alle attività legate al progetto energetico. La situazione ha suscitato discussioni tra chi vede i pavoni come un elemento di curiosità e chi come un segnale di alterazioni ambientali legate all’installazione.

Punta Marina (Ravenna), 20 maggio 2026 – Non solo per l’energia, ma anche per i pavoni. Mai la Snam avrebbe pensato che con quegli 80 ettari di fascia boscata avrebbe, forse, risolto uno dei problemi che ha portato Punta Marina sulla Cnn, ricordata non per il suo mare ma per quei 100-120 pavoni che stanno rendendo la vita impossibile ai residenti. Residenti, però – ha ricordato il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni intervistato a un anno dall’elezione lunedì sera da Federica Angelini nella sala Strocchi, in via Maggiore, a Ravenna nel primo circolo ravennate del Pd – che hanno le loro colpe e che li hanno avvicinati alle case dando loro da mangiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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