i musulmani hanno un problema con la violenza

Le immagini drammatiche di Modena sono state condivise sui social e hanno attirato l'attenzione di media internazionali. Insieme a questo, sono state rese pubbliche alcune email con frasi anticristiane, che hanno suscitato discussioni anche fuori dai confini nazionali. La vicenda coinvolge il gesto di un uomo, che ha portato a indagini e analisi sulla possibile matrice dell'atto. Le autorità stanno valutando i dettagli, mentre il caso continua a far discutere l'opinione pubblica.

Le drammatiche immagini di Modena hanno superato i confini nazionali e le frasi anticristiane nelle mail rivelate dal Giornale fanno riflettere anche all'estero sulla reale matrice del gesto criminale di Salim El Koudri. Se l'arcivescovo di Modena ha invitato ad interrogarsi sul tema della solitudine, al di là delle Alpi il vescovo benedettino Marian Eleganti non è d'accordo e in quest'intervista riporta al centro la questione del legame fra islam e violenza. Eccellenza, ha visto che cos'è successo a Modena? Al momento si parla di crisi psichiatrica, certo è inquietante che il modus operandi ricalchi quello degli attentatori islamisti.. «Può darsi che in questo caso concreto si tratti ancora una volta di una psiche disturbata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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She Has A Problem With The Quran | Mansur | Speakers Corner

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