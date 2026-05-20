I Mur dal mondo bianco in poi al teatro Rasi

Il Teatro Rasi ospiterà giovedì 4 giugno 2026 alle 21 lo spettacolo “I MUR – dal mondo bianco in poi”, prodotto dall’Accademia Poetica Spadoni al termine del primo anno di attività e formazione. L’evento rappresenta la conclusione del percorso formativo della prima classe e si svolge in un teatro che frequentemente accoglie produzioni teatrali e iniziative culturali. Lo spettacolo si inserisce nel calendario degli eventi culturali in programma per quella stagione.

Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21, il Teatro Rasi ospiterà “I MUR – dal mondo bianco in poi”, spettacolo prodotto dall’Accademia Poetica Spadoni al termine del primo anno di attività e formazione. Sotto la guida di Nevio Spadoni, Deda Fiorini e Francesca Bianchi, con musiche di Andrea Giuliani. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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