I mondi di Gustave Moreau alla Galleria Borghese e a Villa Medici
Il 21 e 22 maggio 2026, l'Accademia di Francia a Roma – Villa Medici e la Galleria Borghese organizzano una due giorni di studi dedicata a Gustave Moreau, in occasione del bicentenario della nascita del pittore francese. L’evento prevede incontri e conferenze rivolti a studiosi provenienti da vari paesi, con lo scopo di approfondire la figura e l’opera di Moreau attraverso diverse prospettive. La manifestazione si svolge nelle due sedi romane, coinvolgendo esperti e appassionati di arte.
Il 21 e 22 maggio 2026 l'Accademia di Francia a Roma – Villa Medici e la Galleria Borghese promuovono I mondi di Gustave Moreau, una doppia giornata di studio internazionale dedicata al grande pittore francese in occasione del bicentenario della sua nascita.Un progetto scientifico che intende. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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