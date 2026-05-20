I mercati premiano l’Italia e scaricano la Francia | boom di acquisti stranieri sui Btp mentre Parigi affonda nei debiti
Negli ultimi giorni si è registrato un aumento degli acquisti di Btp da parte di investitori stranieri, con volumi elevati che stanno attirando l’attenzione di istituzioni e operatori finanziari. Nel frattempo, la Francia si trova ad affrontare problemi legati al debito, che stanno influenzando negativamente il mercato. Questa dinamica sta influendo sui rapporti tra i due paesi e sui mercati europei, suscitando interesse tra analisti e operatori finanziari.
I compratori stranieri sono tornati sui Btp. E questa volta i volumi vengono osservati con attenzione non soltanto nelle trading room delle banche, ma anche ai piani alti del Tesoro e nelle cancellerie europee. Perché il segnale che arriva dal mercato è chiaro: mentre Francia, Stati Uniti e Regno Unito vedono aumentare deficit, costo del debito e fabbisogni di finanziamento, l’Italia sta progressivamente uscendo dalla categoria dei sorvegliati speciali. Per il governo Meloni si tratta di un ulteriore successo: la credibilità riconquistata sui mercati si è trasformata in capitale politico strategico da preservare. Il cambio di paradigma. Secondo gli ultimi dati del Fondo monetario internazionale, nel 2025 il debito pubblico nostrano si attesta al 137,1% del Pil. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sullo stesso argomento
Spread Btp-Bund stabile a 81 punti, i mercati premiano l’Italia nell’asta dei Btp ShortLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto sostanzialmente stabile a 81 punti in apertura del 27 aprile, iniziando la settimana in...
Spread Btp-Bund in calo a 73 punti, i mercati credono nei negoziati sull’IranNella mattinata del 21 aprile lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a scendere raggiungendo i 73 punti base.
I mercati premiano San Marino: domanda superiore a 7,5 miliardi di euro per soli 350 milioni di titoli offerti. Un risultato straordinario, che parla chiaro sulla credibilità ritrovata della nostra Repubblica. Il titolo è stato prezzato al 3,625% di rendimento, quasi - Facebook facebook
ELI5 perché i camion americani sembrano diversi da quelli europei? reddit
Gianluca Castelletti (@CastegL) / Posts / X x.com
L’economia circolare premia l’Italia ma è ancora troppo alto l’import di materie primeL’economia circolare premia, di nuovo, l’Italia. Anche se resta troppo alta l’importazione di materie ... msn.com
Spread Btp-Bund stabile a 81 punti, i mercati premiano l’Italia nei giorni delle aste dei BtpSi mantiene stabile in apertura di settimana lo spread tra Btp e Bund, aiutato dai risultati dell’asta del 24 aprile, con rendimenti in calo ... quifinanza.it