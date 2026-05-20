I mercati premiano l’Italia e scaricano la Francia | boom di acquisti stranieri sui Btp mentre Parigi affonda nei debiti

Negli ultimi giorni si è registrato un aumento degli acquisti di Btp da parte di investitori stranieri, con volumi elevati che stanno attirando l’attenzione di istituzioni e operatori finanziari. Nel frattempo, la Francia si trova ad affrontare problemi legati al debito, che stanno influenzando negativamente il mercato. Questa dinamica sta influendo sui rapporti tra i due paesi e sui mercati europei, suscitando interesse tra analisti e operatori finanziari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui