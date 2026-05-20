I lavori degli studenti del liceo artistico Ferrini Franzosini in mostra a Casa Ceretti

Gli elaborati realizzati dagli studenti del liceo artistico a indirizzo grafico dell’istituto Ferrini Franzosini saranno esposti in una mostra aperta al pubblico a Verbania. La presentazione si terrà presso Casa Ceretti e includerà una selezione di lavori prodotti durante l’anno scolastico. La mostra intende mettere in evidenza le creazioni degli studenti e permettere ai visitatori di apprezzare le diverse tecniche artistiche e grafiche utilizzate. L’evento è previsto nelle prossime settimane.

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