I lavori degli studenti del liceo artistico Ferrini Franzosini in mostra a Casa Ceretti
Gli elaborati realizzati dagli studenti del liceo artistico a indirizzo grafico dell’istituto Ferrini Franzosini saranno esposti in una mostra aperta al pubblico a Verbania. La presentazione si terrà presso Casa Ceretti e includerà una selezione di lavori prodotti durante l’anno scolastico. La mostra intende mettere in evidenza le creazioni degli studenti e permettere ai visitatori di apprezzare le diverse tecniche artistiche e grafiche utilizzate. L’evento è previsto nelle prossime settimane.
Gli elaborati degli studenti del liceo artistico a indirizzo grafico dell’istituto Ferrini Franzosini saranno esposti in una mostra a Verbania. L'esposizione sarà ospitata nei locali di Casa Ceretti, in via Roma 42 a Intra, da sabato 23 maggio a domenica 31 maggio 2026.Il percorso della mostra. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sullo stesso argomento
Le opere degli studenti del Liceo Artistico Nordio alla mostra ScartSono gli studenti del Liceo Artistico e del Made in Italy “Enrico e Umberto Nordio” i protagonisti del penultimo weekend della mostra SCART – Il lato...
I carabinieri inaugurano la loro nuova sala multimediale abbellita dalle opere degli studenti del Liceo artisticoNella giornata di ieri, è stata ricevuta dagli ufficiali del Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio una rappresentanza degli studenti della...