I giornalisti Galba e Volpi ospiti del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino

Durante l’ultima riunione del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino, i giornalisti Galba e Volpi sono stati ospiti. La serata è iniziata con un intervento del presidente Fabio Callori, che ha illustrato i prossimi appuntamenti del club. Tra le comunicazioni, è stata annunciata l’inaugurazione di un progetto di gruppo promosso dai Rotary di Piacenza, che ha portato alla realizzazione di una Quiet Room nella sala ottagonale del Duomo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui