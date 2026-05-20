I giornalisti Galba e Volpi ospiti del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino
Durante l’ultima riunione del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino, i giornalisti Galba e Volpi sono stati ospiti. La serata è iniziata con un intervento del presidente Fabio Callori, che ha illustrato i prossimi appuntamenti del club. Tra le comunicazioni, è stata annunciata l’inaugurazione di un progetto di gruppo promosso dai Rotary di Piacenza, che ha portato alla realizzazione di una Quiet Room nella sala ottagonale del Duomo.
L’ultima conviviale del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino si apre con le comunicazioni del presidente Fabio Callori che presenta ai soci i prossimi eventi: l’inaugurazione del service di gruppo ideato dai Rotary piacentini che hanno realizzato una Quiet Room nella sala ottagonale del Duomo e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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