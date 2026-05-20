I dipendenti di Puig dello stabilimento di Barcellona sono in sciopero
I lavoratori dello stabilimento Puig situato a Vacarisses, vicino a Barcellona, hanno deciso di aderire a uno sciopero di 24 ore. La protesta è stata indetta per denunciare differenze salariali tra vari gruppi di dipendenti all’interno dell’azienda. La decisione è stata comunicata dai rappresentanti sindacali e coinvolge il personale presente nello stabilimento catalano. La manifestazione mira a portare l’attenzione sulle questioni salariali che interessano i lavoratori di quella sede specifica.
Ventiquattro ore per per protestare contro le disparità retributive tra i gruppi di dipendenti. Queste sono le motivazioni che hanno spinto i dipendenti Puig ad indurre uno sciopero nella sede di Vacarisses, vicino a Barcellona. Lo ha dichiarato lunedì il sindacato Cgt, che conferma anche che le proteste interesseranno tutti e tre i turni dello stabilimento spagnolo, ha detto sempre la Cgt. Dipendenti Puig in sciopero a Barcellona: ecco perché. Attualmente l’azienda spagnola è in trattative con il gruppo cosmetico statunitense Estée Lauder per una possibile fusione. Questo potrebbe dare vita a una delle più grandi aziende di bellezza al mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Puig, dipendenti in sciopero nello stabilimento a BarcellonaI lavoratori della fabbrica di Vacarisses terranno mercoledì uno sciopero di 24 ore per protestare contro le disparità retributive tra i diversi gruppi all'interno della stessa azienda. it.fashionnetwork.com
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