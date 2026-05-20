I dipendenti di Puig dello stabilimento di Barcellona sono in sciopero

I lavoratori dello stabilimento Puig situato a Vacarisses, vicino a Barcellona, hanno deciso di aderire a uno sciopero di 24 ore. La protesta è stata indetta per denunciare differenze salariali tra vari gruppi di dipendenti all’interno dell’azienda. La decisione è stata comunicata dai rappresentanti sindacali e coinvolge il personale presente nello stabilimento catalano. La manifestazione mira a portare l’attenzione sulle questioni salariali che interessano i lavoratori di quella sede specifica.

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