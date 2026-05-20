I conti passano il Napoli resta

Il tecnico del Napoli è stato annunciato vicino all'addio, mentre i rappresentanti della società continuano a negoziare. Le trattative sono in corso e non è ancora chiaro se si arriverà a una soluzione definitiva. Nonostante le voci di un possibile cambio in panchina, la squadra rimane concentrata sui prossimi impegni ufficiali. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

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I “conti passano, il Napoli resta, afferma Pasquale Spera. Ovviamente fa riferimento ad Antonio Conte, tecnico del Napoli sul piede di partenza. Il mister va ringraziato per i risultati conseguiti, ma anche biasimato per alcune scelte. In primis per alcuni acquisti come Lang e Lucca, poi sicuramente per una preparazione atletica poi risultata troppo pesante per gran parte dei calciatori azzurri. I numerosi infortuni la dicono lunga a riguardo. Questi inconvenienti hanno causato la perdita di molti punti per strada nel corso del campionato che volge al termine. Ovviamente non si possono tacere le numerose nefandezze arbitrali delle quali il Napoli ha pagato conseguenze notevoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - I “conti” passano, il Napoli resta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EDOARDO CONTINI – LAscesa e il Declino di un Boss dellAlleanza di Secondigliano Sullo stesso argomento Napoli, Sal Da Vinci premiato dal sindaco Manfredi: "Le polemiche passano la musica resta"“Ho scritto una canzone d’amore insieme a un gruppo di lavoro straordinario, poi non sta a me dire come viene utilizzata. Gli allenatori passano, Gabriele Gravina restaDopo la più recente delle ormai quadriennali sconfitte della Nazionale maschile di calcio agli spareggi per andare ai Mondiali, e la conseguente... Napoli, De Laurentiis tra Conte i e conti da far quadrare: il fondo USA e il rischio austerity nell’anno del centenarioIl futuro di Conte a Napoli è in bilico, mentre De Laurentiis pensa di stringere la cinghia proprio nell'anno del centenario: gli scenari per l'estate. sport.virgilio.it Il futuro del Napoli? Anche i conti devono tornareUn marziano a Roma è il titolo di una piéce teatrale di Ennio Flaiano. Il cui esordio infelice fu commentato dallo scrittore con la solita verve ... ilmattino.it