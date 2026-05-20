I combattimenti tra robot tornano in Italia | l'accordo tra NHRL e DAZN per trasmetterli gratis online

I combattimenti tra robot riprendono in Italia grazie a un accordo tra la National Havoc Robot League e DAZN, che li trasmetterà gratuitamente online. La competizione, denominata Pro Tour internazionale, vedrà protagonisti robot da diverse nazioni in sfide che si svolgeranno su piattaforme digitali. La partnership permette a un pubblico più vasto di seguire gli incontri senza costi, offrendo l’opportunità di assistere a incontri dal vivo e in streaming. La manifestazione rappresenta il ritorno di questa disciplina nel paese.

I robot da combattimento sbarcano su DAZN con il Pro Tour internazionale della National Havoc Robot League (NHRL). Gli incontri spettacolari tra ingegneria estrema, lame e lanciafiamme saranno visibili gratis in Italia, fino alle finali mondiali del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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