I casi Parsi-Vanneschi e le polemiche Ora la Giostra cambia le regole | vi spiego cosa accadrà
A giugno 2024, durante la Giostra del Saracino, il cavallo di un fantino noto per aver partecipato in passato ha avuto un imprevisto. L'animale, un haflinger di nome Pinocchio, ha riscontrato un problema allo zoccolo posteriore che ha richiesto un intervento di ferratura. Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di polemiche e controversie legate a episodi precedenti, portando a una modifica delle regole della manifestazione. La nuova normativa mira a gestire meglio situazioni simili in futuro.
Giugno 2024, Giostra del Saracino. Il cavallo di Lorenzo Vanneschi, l'haflinger Pinocchio, ha un problema improvviso allo zoccolo posteriore che deve essere ferrato. Sulla lizza intervengono il veterinario e il maniscalco. La prima carriera di Colcitrone, che poi è quella che deve aprire la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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