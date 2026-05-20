I 60 anni della Sofidel Una festa tutta rosa per il colosso della carta
Oggi si celebra il 60° anniversario della fondazione di Sofidel, azienda italiana specializzata nella produzione di carta. La festa si tiene a Porcari, dove si trova la sede principale. La multinazionale lucchese, nota anche con il marchio Regina, è presente nel settore da sei decenni. Per il secondo anno consecutivo, Sofidel è il main sponsor del Giro d’Italia, una corsa ciclistica di rilievo che attraversa diverse regioni italiane. La celebrazione coinvolge l’intera comunità locale e gli appassionati di ciclismo.
Il Giro di Italia a Porcari celebra oggi un compleanno speciale: i 60 anni dalla fondazione della Sofidel, la multinazionale lucchese della carta che con il suo brand Regina è per il secondo anno consecutivo main sponsor della corsa rosa. Non a caso la tappa oderina Porcari-Chiavari è intitolata al ”Paper District“ lucchese e la partenza dell’undicesima tappa avverrà dalla sede principale della Sofidel. Un riconoscimento al distretto cartario lucchese, uno più grandi del mondo, dove il gruppo è cresciuto e ha ancora il suo cuore operativo. La frazione sarà un modo anche per ricordare i due fondatori del Gruppo Sofidel. Dopo il ritrovo in... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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