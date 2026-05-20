I 60 anni della Sofidel Una festa tutta rosa per il colosso della carta

Oggi si celebra il 60° anniversario della fondazione di Sofidel, azienda italiana specializzata nella produzione di carta. La festa si tiene a Porcari, dove si trova la sede principale. La multinazionale lucchese, nota anche con il marchio Regina, è presente nel settore da sei decenni. Per il secondo anno consecutivo, Sofidel è il main sponsor del Giro d’Italia, una corsa ciclistica di rilievo che attraversa diverse regioni italiane. La celebrazione coinvolge l’intera comunità locale e gli appassionati di ciclismo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui