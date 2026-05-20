Huntrix | luci musica e caccia ai demoni | show imperdibile al Centro commerciale Tremestieri

Venerdì 5 giugno, dalle 16 alle 20, al Centro commerciale Tremestieri si svolgerà uno spettacolo intitolato Huntrix: luci, musica e caccia ai demoni. L’evento è ispirato al mondo K-pop e prevede musica dal vivo, coreografie e un’ambientazione fantasy. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico con un’esperienza che combina elementi visivi e musicali. L’ingresso è aperto a tutti e l’evento si svolgerà all’interno della struttura commerciale.

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