Huntrix | luci musica e caccia ai demoni | show imperdibile al Centro commerciale Tremestieri
Venerdì 5 giugno, dalle 16 alle 20, al Centro commerciale Tremestieri si svolgerà uno spettacolo intitolato Huntrix: luci, musica e caccia ai demoni. L’evento è ispirato al mondo K-pop e prevede musica dal vivo, coreografie e un’ambientazione fantasy. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico con un’esperienza che combina elementi visivi e musicali. L’ingresso è aperto a tutti e l’evento si svolgerà all’interno della struttura commerciale.
Venerdì 5 giugno, dalle 16 alle 20, sbarcherà al Centro commerciale Tremestieri, Huntrix: luci, musica e caccia ai demoni, uno show ispirato al mondo K-pop, tra musica, coreografie e atmosfera fantasy. “Lo spettacolo porterà in galleria uno spettacolo energico e coinvolgente, capace di unire. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
What It Sounds Like Huntrix | Live Action Music Video | KPop Demon Hunters | Song Cover | IRL Sony
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