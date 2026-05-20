Una donna di 83 anni chiede con insistenza notizie del figlio scomparso in Venezuela, desiderosa di conoscere la verità sulla sua sorte. La madre si trova a vivere un vero e proprio calvario, ripetendo ogni giorno la stessa richiesta: “Ditemi dov’è Hugo Marino”. La sua preoccupazione si manifesta attraverso parole di speranza e bisogno di risposte, mentre cerca di affrontare l’incertezza che ormai da tempo si presenta nella sua vita.

“Voglio sapere la verità, voglio che mi dicano dov’è Hugo Marino”. Beatriz Salas, 83 anni, non si dà pace: tutti i giorni si domanda cosa sia successo a suo figlio, come starà, dove sarà. Domande che da sette anni continuano a rimanere senza risposte. Hugo Enrique Marino Salas, italo-venezuelano nato nel ’62, è scomparso il 20 aprile del 2019 in Venezuela e da allora la sua famiglia, che vive a Miami, non ha più avuto notizie. Esperto sommozzatore di soccorso subacqueo, è ceo di una società specializzata nel recupero di relitti e scatole nere di aeromobili, la Sistemas Electrónicos Acuaticos, e nel 2013 si è trasferito in Florida. L’ultimo contatto, racconta Salas a LaPresse, è stato a mezzogiorno di quel 20 aprile quando, chiamandola al telefono dall’aeroporto internazionale di Maiquetía, le disse di essere arrivato a Caracas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hugo Marino sparito in Venezuela, il calvario della madre: “Ditemi dov’è”

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