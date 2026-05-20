Partiamo dalle sensazioni. Nella prima ora di Hope eravamo così esaltati da tutta quell’azione incessante che ci sembrava di essere tornati nel deserto di Mad Max: Fury Road. Non è un paragone azzardato, perché Na Hong-Jin ci regala più di 60 minuti di pura adrenalina: corse forsennate tra le macerie di un mondo devastato, un protagonista rincorso per tutto il tempo e strane creature a cui dare la caccia. Inizia così il film più costoso mai prodotto in Corea del Sud, probabile prologo di un’ideale trilogia. Giusto per mettere in chiaro l’ambizione con cui Na Hong-Jin ha immaginato questa strana chimera, composta da più generi diversi. Thriller, fantascienza, azione e survival horror che convivono dentro un film davvero pazzo, soprattutto se inserito in un contesto come il concorso del Festival di Cannes. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hope è la folle chimera nascosta nel Festival di Cannes

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