Nelle colline di Sarnano, un allevatore ha denunciato di aver perso 32 pecore a causa della blue tongue, con un danno stimato in circa seimila euro. Solo mille euro sono stati recuperati tramite indennizzi o risarcimenti. La malattia ha causato non solo problemi sanitari, ma ha anche avuto ripercussioni economiche e personali per l’allevatore, che ancora oggi si confronta con le conseguenze di questa perdita. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di criticità per gli allevamenti locali.

Tra le colline di Sarnano, la blue tongue non è stata soltanto un’emergenza sanitaria per gli allevamenti, ma una ferita economica e personale che ancora oggi pesa sui conti e sul lavoro quotidiano. Mauro Tidei (foto), titolare insieme alla sorella Marica della società agricola ‘Il Tesoro dei Sibillini’, aperta nel 2006, racconta la sua esperienza parlando di un 2025 difficile, con 32 pecore morte a causa di questa febbre, e di un 2026 che si preannuncia temibile. "Tutto è iniziato a metà giugno dell’anno scorso — ricorda —, all’inizio vedevo qualche capo più abbattuto rispetto agli altri, poi nel giro di pochi giorni la situazione è peggiorata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho perso 32 pecore. Danno di seimila euro. Ne ho riavuti mille"

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