“Ho fatto spazio” di Silvia Canuti: tra autobiografia e trauma, un viaggio tra dolore, resilienza e esperienza nel sociale. “Ho fatto spazio. Strappi di vita quotidiana di una donna” di Silvia Canuti, appartiene a quei libri che nascono più da un’urgenza umana che narrativa. Il memoir, pubblicato da Albatros, raccoglie una serie di esperienze personali e professionali che l’autrice ha deciso di trasformare in racconto: la violenza subita da bambina, il lavoro nelle comunità per tossicodipendenti, la povertà incontrata in Brasile, la maternità, la perdita di due figli in grembo, il cancro, l’anoressia della figlia, il Covid e la morte del padre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ho fatto spazio, memoir sul dolore e rinascita di Silvia Canuti

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