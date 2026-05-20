In Italia, circa 150.000 persone sono infette dal virus dell’Hiv, ma si stima che tra 8.000 e 10.000 di loro non siano consapevoli della propria condizione. Queste persone non hanno ancora scoperto di essere infette, contribuendo alla diffusione del virus senza saperlo. La mancanza di diagnosi rappresenta un problema importante nel controllo dell’epidemia e rende più difficile l’accesso a terapie efficaci. La questione riguarda quindi anche le strategie di screening e prevenzione adottate sul territorio.

In Italia vivono circa 150.000 persone con infezione da Hiv, ma stando alle stime più o meno 8-10mila connazionali non sanno di aver contratto l’infezione, alimentando così inconsapevolmente la trasmissione del virus. A preoccupare gli specialisti che si riuniscono in questi giorni a Catania per la 18ª edizione di Icar – Italian Conference on Aids and Antiviral Research, sotto l’egida di Simit (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), è anche la disinformazione dilagante su questa e altre malattie sessualmente trasmesse, specie tra i giovani. Ma vediamo qualche numero. Stando al Centro operativo Aids dell’ Istituto Superiore di Sanità, le nuove diagnosi di Hiv sostanzialmente stabili: nel 2024 sono state 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hiv in Italia, i numeri e la sfida degli 8mila ‘inconsapevoli’

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