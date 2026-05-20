Hip Hop Cinefest | il doc su Dj Sputo vince il premio del pubblico

Un documentario dedicato a un noto DJ underground ha ottenuto il premio del pubblico all’Hip Hop Cinefest. Il film racconta la vita e le esperienze di questo artista, noto nel panorama musicale indipendente. La pellicola è stata scelta dal pubblico per la sua rappresentazione autentica e diretta della figura del DJ, senza filtri o elaborazioni artistiche. La premiazione si è svolta durante la manifestazione, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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