Hera cambia il suo look Nuovo sportello clienti | Vicinanza fondamentale

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì è stato aperto un nuovo sportello clienti del Gruppo Hera in via Balzella 24, che è stato completamente rinnovato e ampliato. La struttura si presenta con un nuovo design e offre servizi aggiornati rispetto alla precedente versione. L'apertura è stata comunicata ufficialmente e l'azienda ha sottolineato l'importanza di mantenere un rapporto diretto con i clienti attraverso questa sede. L'inaugurazione si è tenuta di recente, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle eventuali modifiche future.

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Inaugurato a Forlì lo sportello clienti del Gruppo Hera di via Balzella 24, completamente rinnovato e ampliato. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Gian Luca Zattini, con gli assessori Vittorio Cicognani, Paola Casara e Giuseppe Petetta, e Isabella Malagoli, amministratore delegato di Hera Comm. La sede è stata oggetto di una profonda ristrutturazione che ne ha ampliato la superficie e la capacità operativa, con diciotto postazioni dotate di arredi moderni, illuminazione smart e pannelli fonoassorbenti per la privacy. Ad accogliere i cittadini c’è un’area di benvenuto per le pratiche rapide e una sala d’attesa riprogettata per essere accogliente come il salotto di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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