Hera cambia il suo look Nuovo sportello clienti | Vicinanza fondamentale

A Forlì è stato aperto un nuovo sportello clienti del Gruppo Hera in via Balzella 24, che è stato completamente rinnovato e ampliato. La struttura si presenta con un nuovo design e offre servizi aggiornati rispetto alla precedente versione. L'apertura è stata comunicata ufficialmente e l'azienda ha sottolineato l'importanza di mantenere un rapporto diretto con i clienti attraverso questa sede. L'inaugurazione si è tenuta di recente, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle eventuali modifiche future.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui