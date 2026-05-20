Hera cambia il suo look Nuovo sportello clienti | Vicinanza fondamentale
A Forlì è stato aperto un nuovo sportello clienti del Gruppo Hera in via Balzella 24, che è stato completamente rinnovato e ampliato. La struttura si presenta con un nuovo design e offre servizi aggiornati rispetto alla precedente versione. L'apertura è stata comunicata ufficialmente e l'azienda ha sottolineato l'importanza di mantenere un rapporto diretto con i clienti attraverso questa sede. L'inaugurazione si è tenuta di recente, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle eventuali modifiche future.
Inaugurato a Forlì lo sportello clienti del Gruppo Hera di via Balzella 24, completamente rinnovato e ampliato. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Gian Luca Zattini, con gli assessori Vittorio Cicognani, Paola Casara e Giuseppe Petetta, e Isabella Malagoli, amministratore delegato di Hera Comm. La sede è stata oggetto di una profonda ristrutturazione che ne ha ampliato la superficie e la capacità operativa, con diciotto postazioni dotate di arredi moderni, illuminazione smart e pannelli fonoassorbenti per la privacy. Ad accogliere i cittadini c’è un’area di benvenuto per le pratiche rapide e una sala d’attesa riprogettata per essere accogliente come il salotto di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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