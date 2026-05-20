Recentemente, l’attrice ha condiviso dettagli dei momenti più complicati della sua esperienza a Hollywood, alcuni dei quali erano già stati trattati nella sua autobiografia. In particolare, ha riferito di un episodio avvenuto quando aveva 19 anni, durante il quale un attore vincitore di un premio Oscar le avrebbe mostrato i genitali. Queste dichiarazioni si aggiungono a una serie di ricordi difficili che l’attrice ha deciso di rendere pubblici, portando l’attenzione su temi delicati legati alla sua carriera e alla sua vita personale.

In questi giorni Hayden Panettiere sta raccontando alcuni dei momenti più difficili vissuti a Hollywood, alcuni dei quali già svelati nella sua autobiografia This Is Me: A Reckoning. In uno degli estratti anticipati dai media americani, l’attrice ha rivelato un episodio avvenuto quando aveva appena 19 anni, durante una festa privata, quando un attore premio Oscar le mostrò i genitali. Secondo quanto scritto da Variety, nel suo libro Panettiere si trovava a un party insieme a un’amica e stava parlando con un gruppo di uomini, situazione che la faceva sentire sempre più a disagio. A quel punto avrebbe deciso di andare via, ma proprio mentre stava indossando il cappotto sarebbe stata fermata da un celebre attore e regista premio Oscar, di cui però non fa il nome. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Hayden Panettiere choc: “Avevo 19 anni, un attore premio Oscar mi mostrò i genitali”

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