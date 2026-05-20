Happy Circus al centro commerciale

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, il centro commerciale ospiterà l'evento Happy Circus, organizzato dall’ESP Ravenna. L’area dedicata sarà aperta dalle 15:00 alle 19:00 e proporrà numerose attività gratuite rivolte a tutte le età. L’iniziativa si svolgerà in due giorni consecutivi, offrendo un programma pensato per coinvolgere le famiglie e i visitatori del centro commerciale. Le attività si svolgeranno all’interno dello spazio dedicato all’evento, accessibile durante gli orari stabiliti.

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Il 23 e 24 maggio, dalle 15:00 alle 19:00, l’ESP Ravenna ospita Happy Circus con tantissime attività gratuite per tutta la famiglia. Ci si potrà cimentare con i laboratori di giocoleria e dei trampoli o imparare i segreti dei grandi maghi nella Scuola di Magia, costruendo un gioco di prestigio da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video APERTURA DELLO SPETTACOLO - INT. HAPPY CIRCUS IL CIRCO D'ACQUA! (Novembre 2025) Circhi_in_italia. Sullo stesso argomento "Skate experience" al centro commercialeIl 16 e 17 maggio, in collaborazione con la Skate School Cesena, l’ESP Ravenna ospita un evento dedicato interamente allo skateboard. Leggi anche: Perugia, Pasqua al centro commerciale Collestrada