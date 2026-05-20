Hantavirus altra paziente inglese a spasso per l’Italia Segnalata a un mese dal contatto e risultata negativa ma è in quarantena

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone provenienti dall’Inghilterra sono attualmente in isolamento presso l’ospedale Sacco di Milano. La prima, segnalata circa un mese dopo il possibile contatto, è risultata negativa ai test e si trova in quarantena. La seconda, nota come la “paziente inglese”, è arrivata in Italia con l’obiettivo di trascorrere le vacanze, ma si trova ancora in isolamento fino al 6 giugno. Entrambe sono state trasferite all’ospedale per monitoraggio e cure appropriate.

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Milano 20 maggio 2026 – Sono diventati due i “pazienti inglesi” dell’ospedale Sacco di Milano, che stanno trascorrendo le ferie in isolamento fino al 6 giugno per essere saliti sul volo sbagliato con l’intenzione di venire in vacanza in Italia. Fortunatamente sono ancora entrambi negativi all’Hantavirus, e questo significa che non possono aver contagiato nessuno. Il nuovo caso in quarantena Al sessantenne sant’elenese in quarantena al Sacco dalla sera del 12 maggio si è aggiunta, lunedì sera, una connazionale ventenne che non era a bordo del Sant’Elena-Johannesburg sul quale il turista, il 25 aprile, ha volato per sette ore a qualche posto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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