Un ex sub militare ha dichiarato che durante la spedizione subacquea alle Maldive, che ha provocato la morte di cinque persone, le regole non sono state rispettate. La sua testimonianza si concentra sulla presunta inosservanza delle norme di sicurezza e di procedimento durante l’attività subacquea. La vicenda coinvolge diversi partecipanti e sono ancora in corso le verifiche da parte delle autorità competenti. La tragedia ha attirato l’attenzione dei media e si attende l’esito delle indagini ufficiali.

Un ex sommozzatore militare ha affermato che «le regole non sono state rispettate» durante la spedizione subacquea alle Maldive che ha causato la morte di cinque persone. per saperne di più. La tragedia ha coinvolto un gruppo di subacquei italiani legati all’Università di Genova. I cui corpi sono stati recuperati dopo la loro scomparsa durante un’immersione in grotta profonda nell’atollo di Vaavu. Tra le vittime figurano la professoressa associata di ecologia Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, il biologo marino Federico Gualtieri, la ricercatrice Muriel Oddenino e l’istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Hanno rivenuto il corpo di Benedetti poco dopo l’incidente, avvenuto il 14 maggio, mentre gli altri quattro subacquei li hanno ritrovati alcuni giorni dopo. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - «Hanno violato le regole», ex sub militare sulla tragedia Maldive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ENG SUB | Farewell to Hei Yu Stellar Transformations| Yuewen Animation

Sullo stesso argomento

Recuperati i corpi di Gualtieri e Monfalcone alle Maldive, trovate anche le telecamere e le attrezzature: cosa possono svelare sulla tragediaCi sono anche le telecamere GroPro e le attrezzature tra gli oggetti consegnati alle autorità locali da parte dei tre sommozzatori finlandesi, che...

“Morto durante le ricerche dei corpi”. Maldive, tragedia nella tragedia: l’annuncio spaventosoÈ morto uno dei soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero dei quattro sub italiani dispersi nelle acque delle Maldive.