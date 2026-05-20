Haiti brutti tempi a Cité Soleil
Una mattina a Cité Soleil, Haiti, è stata segnata dal ritorno degli scontri armati. In quel giorno, una donna si stava preparando per andare a messa con il marito e le due figlie, quando i conflitti sono ripresi con più intensità. La zona, già colpita da tensioni e violenze, ha vissuto un nuovo momento di crisi mentre le strade si riempivano di rumori e sparatorie. La situazione resta instabile e le forze dell’ordine sono presenti sul posto.
Haiti Le gang rivali tengono in ostaggio gli abitanti di una delle zone più popolose di Port-au-Prince. Violenza strutturale dilagante, crisi umanitaria e un’altra task force internazionale in arrivo La mattina in cui gli scontri hanno ripreso forza Orpheline si stava preparando per andare a messa con il marito e le due figlie. Da qualche giorno le strade del quartiere di Terre Noir a Cité Soleil, la più grande comune sulla costa di Port-au-Prince, groviglio di plastica e fango da anni teatro di conquista per alcune tra le gang più feroci della capitale haitiana, si erano fatte più brulicanti del solito, con un via-vai intenso di suv scuri e uomini armati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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