Haiti brutti tempi a Cité Soleil

Una mattina a Cité Soleil, Haiti, è stata segnata dal ritorno degli scontri armati. In quel giorno, una donna si stava preparando per andare a messa con il marito e le due figlie, quando i conflitti sono ripresi con più intensità. La zona, già colpita da tensioni e violenze, ha vissuto un nuovo momento di crisi mentre le strade si riempivano di rumori e sparatorie. La situazione resta instabile e le forze dell’ordine sono presenti sul posto.

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Haiti Le gang rivali tengono in ostaggio gli abitanti di una delle zone più popolose di Port-au-Prince. Violenza strutturale dilagante, crisi umanitaria e un’altra task force internazionale in arrivo La mattina in cui gli scontri hanno ripreso forza Orpheline si stava preparando per andare a messa con il marito e le due figlie. Da qualche giorno le strade del quartiere di Terre Noir a Cité Soleil, la più grande comune sulla costa di Port-au-Prince, groviglio di plastica e fango da anni teatro di conquista per alcune tra le gang più feroci della capitale haitiana, si erano fatte più brulicanti del solito, con un via-vai intenso di suv scuri e uomini armati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Haiti, brutti tempi a Cité Soleil ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cité Soleil: evacuati neonati e pazienti per scontri tra bande armate? Domande chiave Come possono sopravvivere i neonati senza più ospedali operativi? Chi sta guidando la violenta coalizione che controlla il... Leggi anche: Castello di Brescia: Soleil is Back! Haiti violenza, MSF evacua un ospedale a Cité SoleilUna nuova escalation di violenza ad Haiti, con scontri tra bande armate nella capitale Port-au-Prince, ha costretto all'evacuazione degli ospedali del quartiere di Cité Soleil. Medici senza frontiere ... avvenire.it Haiti: Msf costretta a evacuare il proprio ospedale per violenti scontri a Cité SoleilDa quasi due giorni, il quartiere di Cité Soleil a Port-au-Prince, ad Haiti, è teatro di violenti scontri tra gruppi armati. Presso l’ospedale di Medici senza frontiere (Msf), situato a Cité Soleil, l ... agensir.it