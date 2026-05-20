Hai del latte scaduto? Non buttarlo! Scopri come utilizzarlo in casa

Capita a molti di aprire una confezione di latte e di rendersi conto che ha un odore sgradevole, segno che probabilmente è scaduto o sta per andare a male. In questi casi, la tentazione è di buttarlo via, ma ci sono alcuni modi per riutilizzarlo in casa. Questa possibilità permette di evitare sprechi e di sfruttare al massimo il prodotto prima di buttarlo, seguendo alcune semplici indicazioni pratiche.

Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita, di aprire la confezione del latte e scoprire che aveva un cattivo odore, segnale evidente che era scaduto o ancora peggio acido. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quello di buttarlo, ma in realtà potevamo usarlo senza problemi, non per. 🔗 Leggi su Today.it

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7 Marche di LATTE da EVITARE (ma 2 sono Ottime)

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