Il Grande Fratello Vip 2026 si è concluso con la vittoria di una concorrente molto seguita dal pubblico. La finale si è svolta ieri sera, e la vincitrice è stata annunciata durante la diretta. La partecipante ha superato gli altri finalisti, ottenendo il maggior numero di voti dal pubblico. La sua presenza in casa è durata diverse settimane, durante le quali ha partecipato a numerosi momenti televisivi. La sua vittoria è stata comunicata ufficialmente nel corso della serata conclusiva.

Il Grande Fratello Vip è giunto alla sua conclusione. Una concorrente molto amata ha vinto questa edizione. Il Grande Fratello Vip è giunto alla sua ultima puntata. Una concorrente molto amata ma anche discussa di questa edizione è riuscita a ottenere la sua vittoria. Nella serata di martedì 19 maggio 2026 è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. A vincere questa edizione è stata Alessandra Mussolini, che ha trionfato nello scontro finale con Antonella Elia. La puntata è stata molto emozionante. Gli inquilini, insieme al pubblico, hanno avuto modo di ripercorrere gli ultimi giorni all’interno della casa, prima dell’eliminazione di Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Ha vinto proprio lei”, chi ha trionfato al Grande Fratello Vip 2026?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Vincitori Degli Actor Awards 2026

Sullo stesso argomento

Grande Fratello Vip 2026, vincitore: chi ha vinto la finaleGRANDE FRATELLO VIP 2026 VINCITORI – Chi ha vinto la finale del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 19 maggio 2026, su Canale 5? In aggiornamento...

Chi ha vinto Pechino Express 2026: la coppia che ha trionfato in GiapponeI Raccomandati, Chanel Totti e Filippo Laurino, hanno vinto Pechino Express 2026, saltando per primi sul Tappeto Rosso a Kyoto.

Questa sta proprio fuori dal Mondo...tutti mangiano lei sulla tovaglietta da pranzo si mette a truccarsi, in più con le robe sudate puzzolenti di ieri #gfvip #GrandeFratellovip x.com

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026 superando Antonella Elia all’ultimo televotoSe esiste un regno del reality voi siete le imperatrici ha detto Cesara Buonamici ad Alessandra e Antonella: le due finalistissime hanno spento le luci della Casa per andare a conoscere il verdett ... iodonna.it

Grande Fratello Vip 2026, la finale: ha vinto Alessandra Mussolini, Antonella Elia secondaEcco chi ha vinto Grande Fratello Vip 2026, Alessandra ha superato Antonella, Adriana e Raimondo, tutto quello che è successo in finale ... gazzetta.it