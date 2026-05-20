Ha tentato di far ripartire l’auto poi la fuga armato Non è stata contestata la premeditazione

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di far ripartire la propria auto e poi essere fuggito armato. La giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, ma non ha contestato la premeditazione. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli sulla vicenda. Al momento, l’uomo si trova in custodia e sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Per la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi, che ha convalidato l’arresto, la volontà di Salim di dirigere la sua Citroen C3 contro più persone possibili era chiara ed emerge dalla ricostruzione della dinamica di quel drammatico pomeriggio: il 31enne inizialmente punta il marciapiede del lato destro di via Emilia, dove colpisce i primi pedoni e una ciclista. Poi si rimette in carreggiata e poiché le persone riescono a schivarlo punta direttamente il marciapiede sul lato sinistro che era in quel momento molto affollato. Le circostanze – si legge – denotano una specifica capacità criminale. Anche la condotta violenta e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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