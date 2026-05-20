Guidavano l’auto con una patente falsa | due denunciati

Da bolognatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state denunciate dalla polizia locale di Bologna per aver guidato senza patente, presentando entrambe documenti falsi. Gli agenti hanno fermato i veicoli e, durante i controlli, hanno accertato che i conducenti avevano in mano patenti contraffatte. Le verifiche hanno portato alla denuncia in stato di libertà di entrambi i soggetti, che erano completamente estranei tra loro. Nessuna delle due persone ha conseguito regolarmente la patente prima dell’episodio.

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La polizia locale di Bologna ha denunciato in stato di libertà due persone per guida senza patente. In entrambi i casi, distinti tra loro, i due conducenti hanno mostrato agli agenti una patente falsificata.I due interventi sono frutto dei controlli stradali messi in campo dalla polizia locale di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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