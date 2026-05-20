Guidavano l’auto con una patente falsa | due denunciati
Due persone sono state denunciate dalla polizia locale di Bologna per aver guidato senza patente, presentando entrambe documenti falsi. Gli agenti hanno fermato i veicoli e, durante i controlli, hanno accertato che i conducenti avevano in mano patenti contraffatte. Le verifiche hanno portato alla denuncia in stato di libertà di entrambi i soggetti, che erano completamente estranei tra loro. Nessuna delle due persone ha conseguito regolarmente la patente prima dell’episodio.
La polizia locale di Bologna ha denunciato in stato di libertà due persone per guida senza patente. In entrambi i casi, distinti tra loro, i due conducenti hanno mostrato agli agenti una patente falsificata.I due interventi sono frutto dei controlli stradali messi in campo dalla polizia locale di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Patente Falsa Revelação Chocante Sobre o General Miala
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