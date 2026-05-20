Le finali Primavera stanno per iniziare, e tra le squadre ci sono formazioni che arrivano dalla Primavera 2, altre con passate difficoltà e alcune che assomigliano all'Atletico Bilbao in versione ridotta. Ci sono anche squadre che si sono distinte per le prestazioni e altre che si sono imposte come le più forti durante la stagione. La competizione promette di essere ricca di emozioni e di sfide tra formazioni con storie diverse alle spalle.

Una squadra che aspetta da 43 anni e sogna di festeggiare nel proprio salotto, una neopromossa a un passo dalla storia, una che è un piccolo Athletic Bilbao d’Italia, una che sta alla Primavera come il Real alla Champions, una che è quasi sempre la più forte ma ha il vizio di perdersi sul più bello, una che meno di un anno fa era a un passo dalla retrocessione e ora rischia di combinarla grossa. Eccole: Fiorentina, Parma, Cesena, Roma, Bologna, Inter, in rigoroso ordine di classifica. E tutte in corsa per lo scudetto. Al via le Final Six della Primavera: format, date, orari, allenatori, giocatori da tenere d’occhio. Ecco tutto quello che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guida completa alle finali Primavera: le stelline, le storie, chi vincerà

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