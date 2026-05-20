Guerra cognitiva perché l’Europa è impreparata L’allarme di Ecfr

Da formiche.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rapporto recente evidenzia come l’Europa si trovi già coinvolta in una forma di guerra cognitiva, pur senza averne piena consapevolezza. Secondo l’Ecfr, le minacce in questo ambito sono cresciute, e le capacità di difesa sono considerate insufficienti. La discussione si concentra su come le influenze esterne possano influenzare l’opinione pubblica e i processi decisionali, con un’attenzione particolare alle strategie di disinformazione e manipolazione dell’informazione.

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L’Europa è già in guerra, e forse non lo sa. O almeno, non se ne rende conto. Sul campo di battaglia della guerra cognitiva non si sente il rumore delle esplosioni dell’artiglieria o il rombare dei motori dei jet, ma nonostante ciò i risultati possono essere altrettanto concreti di quelli di un’operazione militare cinetica. Lo sanno bene attori come Russia e Cina che sfruttano reti criminali e apparati mediatici fedeli (per ideologia o per proprio tornaconto) per alterare la percezione della realtà da parte dei cittadini europei, indebolendo così fiducia e coesione della società civile del Vecchio Continente. E con la diffusione dell’IA, questi processi nocivi possono essere facilmente amplificati a livello esponenziale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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