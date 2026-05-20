Un rapporto recente evidenzia come l’Europa si trovi già coinvolta in una forma di guerra cognitiva, pur senza averne piena consapevolezza. Secondo l’Ecfr, le minacce in questo ambito sono cresciute, e le capacità di difesa sono considerate insufficienti. La discussione si concentra su come le influenze esterne possano influenzare l’opinione pubblica e i processi decisionali, con un’attenzione particolare alle strategie di disinformazione e manipolazione dell’informazione.

L’Europa è già in guerra, e forse non lo sa. O almeno, non se ne rende conto. Sul campo di battaglia della guerra cognitiva non si sente il rumore delle esplosioni dell’artiglieria o il rombare dei motori dei jet, ma nonostante ciò i risultati possono essere altrettanto concreti di quelli di un’operazione militare cinetica. Lo sanno bene attori come Russia e Cina che sfruttano reti criminali e apparati mediatici fedeli (per ideologia o per proprio tornaconto) per alterare la percezione della realtà da parte dei cittadini europei, indebolendo così fiducia e coesione della società civile del Vecchio Continente. E con la diffusione dell’IA, questi processi nocivi possono essere facilmente amplificati a livello esponenziale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guerra cognitiva, perché l’Europa è impreparata. L’allarme di Ecfr

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