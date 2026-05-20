Negli ultimi giorni si sono diffusi molti rumors riguardo il futuro dell’allenatore del Manchester City. Tuttavia, durante un’intervista, l’allenatore ha evitato di commentare le indiscrezioni sulla sua eventuale permanenza o partenza dalla squadra. Le sue risposte si sono limitate a dichiarazioni generiche, senza confermare né smentire le voci circolate in rete. La questione rimane quindi aperta, senza ulteriori dettagli ufficiali forniti dall’interessato o dalla società.

2026-05-19 23:36:00 Il web non parla d’altro: Pep Guardiola ha rifiutato di confermare le notizie secondo cui lascerà il Manchester City alla fine della stagione dopo che un pareggio per 1-1 contro il Bournemouth li ha visti perdere il titolo di Premier League mentre l’Arsenal veniva incoronato campione. Lunedì sono emerse notizie diffuse secondo cui il mandato di 10 anni di Guardiola all’Etihad Stadium si concluderà dopo la partita di domenica con l’Aston Villa, con Enzo Maresca che avrebbe un accordo verbale con il City per subentrare come suo sostituto. Il tema del futuro di Guardiola ha dominato la preparazione alla partita del City a Bournemouth, dove avevano bisogno di conquistare tutti e tre i punti per mantenere viva la corsa al titolo dopo la vittoria per 1-0 dell’Arsenal sul Burnley lunedì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Guardiola si rifiuta di confermare le notizie sul futuro del Manchester City

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rodri Confirms Hes Staying at Manchester City — Turns Down Real Madrid! RENEWS CONTACT TILL 2028

Sullo stesso argomento

Manchester City, Guardiola ermetico sul futuro di Rodri: «Conosco le intenzioni del club e le sue, Liverpool seria candidata al titolo»Manchester City, Guardiola ermetico sul futuro di Rodri: «Conosco le intenzioni del club e le sue, Liverpool seria candidata al titolo» Chi è Sergio...

Manchester City: le notizie di Pep Guardiola sul “punto di svolta” lasciano Gary Neville sotto shock2026-05-18 23:40:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola lascerà il club alla...

[Fabrizio Romano] Enzo Maresca ha un accordo verbale totale con il Manchester City, ci siamo! L'allenatore italiano è sempre stato considerato il candidato ideale per sostituire Pep Guardiola. L'accordo è in atto e Maresca firmerà un contratto iniziale di tre an reddit

Manchester City, il finale di Guardiola è amarissimo: l’Arsenal rompe il tabù Premier. Cosa succede ora con DonnarummaManchester City, il finale di Guardiola è amarissimo: l’Arsenal rompe il tabù Premier. Cosa succede ora con Donnarumma ... sport.virgilio.it

Enzo Maresca nuovo allenatore Manchester City | L’annuncio dopo il saluto di Guardiola (19 maggio 2026)Enzo Maresca sarà il nuovo allenatore Manchester City dopo l'addio di Pep Guardiola dopo dieci anni alla guida del club La scelta di Enzo Maresca come nuovo allenatore Manchester City ... ilsussidiario.net