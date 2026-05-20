Guardiola complimenti all’Arsenal e addio al City | Ho un anno di contratto ma parleremo

Pep Guardiola ha commentato la stagione del Manchester City, affermando di aver ancora un anno di contratto e di voler parlare con il club. Ha inoltre espresso complimenti all’Arsenal, squadra che si è aggiudicata il titolo di campione in Premier League. Le sue dichiarazioni sembrano indicare un possibile addio al club inglese dopo dieci anni di guida tecnica. Non sono state fornite indicazioni precise sui piani futuri dell’allenatore, che si trova al secondo posto nel campionato.

(Adnkronos) – Pep Guardiola si 'arrende' all'Arsenal e apre all'Italia? Il tecnico spagnolo è sempre più vicino a dire addio al Manchester City dopo 10 anni, con l'avventura che si concluderà con il secondo posto in Premier League. Il pareggio esterno di ieri contro il Bournemouth infatti ha consegnato il titolo ai Gunners di Mikel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep

Sullo stesso argomento

Manchester City: Guardiola esorta al “rispetto” per l’Arsenal2026-04-12 20:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

All’Inter dopo l’addio di Guardiola al City: affare ‘alla Akanj’Manca solo l’ufficialità, che arriverà al massimo dopo l’ultima giornata di Premier con l’Aston Villa.

Premier League: Arsenal campione dopo 22 anni, notte di festa a Londra. Pub esauriti e cori fino all'alba, i complimenti anche dal City di Guardiola. #ANSA x.com

Guardiola: Complimenti all’Arsenal e ad Arteta. Sul City e suo futuro: Quando la stagione sarà finita…MANCHESTER (Inghilterra)-Il pareggio, agguantato al 95', a a casa del Bournemouth non è bastato al Manchester City per tenere aperta la lotta al titolo consegnandolo all'Arsenal. Dopo 22 anni i Gunner ... tuttosport.com

Guardiola: Complimenti all'Arsenal e ad Arteta per la Premier League, se lo meritanoNel VIDEO, Pep Guardiola rende omaggio a Mikel Arteta e all'Arsenal, che hanno vinto la Premier League dopo 22 anni dall'ultimo successo: Abbiamo mancato l'obiettivo proprio all'ultimo, i giocatori h ... sport.sky.it

Keith Andrews sconcertato dalla decisione di non concedere un rigore al Bees nel secondo tempo mentre tre decisioni vanno a favore di Pep Guardiola - Pensavo che quello di Kevin Schade nel secondo tempo fosse un rigore. Quindi è stato davvero delude reddit