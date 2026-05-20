Gruppo di famiglia in un inferno

In un albergo illuminato da luci al neon, tre donne si trovano in fuga da un uomo che le minaccia. L’ambiente ricorda le atmosfere di alcuni film di paura, con un’atmosfera inquietante e un look che richiama lo stile di registi come Dario Argento. La scena si svolge in un contesto teso, dove il gruppo di donne si trova in pericolo e cerca di trovare una via di uscita. La situazione si svolge sotto gli occhi di chi assiste, creando un quadro di suspense e tensione.

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